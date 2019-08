Programación deportiva para este sábado 17 de agosto

Win Sports

3:15 p. m. Fútbol de Colombia: Millonarios vs. Equidad.

5:30 p. m. Fútbol de Colombia: Cúcuta vs. Jaguares.

7:45 p. m. Fútbol de Colombia: Tolima vs. Once Caldas.



Canal RCN

4:50 p. m. Fútbol de Colombia: América vs. Rionegro Águilas.

Claro Sports

8 a. m. Ciclismo: Vuelta a Burgos, quinta etapa.



Directv Sports

Canal 610

10 a. m. Fútbol de España: Celta vs. Real Madrid.

12 m. Fútbol de España: Valencia vs. Real Sociedad.

1:55 p. m. Fútbol de España: Leganés vs. Osasuna.



Canal 613

11 a. m. Fútbol de España, segunda división: Lugo vs. Extremadura.

12:55 p. m. Fútbol de España, segunda división: Elche vs. Fuenlabrada.



ESPN

9:30 a. m. Rugby: Sudáfrica vs. Argentina.

1:55 p. m. Fútbol de España: Villarreal vs. Granada.

5 p. m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati, semifinal.



ESPN 2

6:15 a. m. Fútbol de Inglaterra, Premier League: Arsenal vs. Burnley.

8:45 a. m. Fútbol de Inglaterra, Premier League: Southampton vs. Liverpool.

11:15 a. m. Fútbol de Inglaterra, Premier League: Manchester City vs. Tottenham.

3:25 p. m. Fútbol de Portugal: Porto vs. Vitoria Setúbal.



ESPN +

10:25 a. m. Fútbol de Francia: Nantes vs. Olympique de Marsella.

1:55 p. m. Rugby: Francia vs. Escocia.



ESPN 3

8 a. m. Rugby: Gales vs. Inglaterra.

12 m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati, semifinal.

2 p. m. Golf, PGA Tour: BMW Championship, tercera ronda.

7 p. m. Fútbol, MLS: Chicago Fire vs. Philadelphia Union.

9 p. m. Fútbol. MLS: Los Angeles Galaxy vs. Seattle Sounders.



Fox Sports

8:30 a. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Paderborn.



Fox Sports 2

8:30 a. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Augsburgo.

6 p. m. Fútbol de Argentina: Racing vs. River Plate.

9 p. m. Fútbol de México: Monterrey vs. Toluca.



Fox Sports 3

8:30 a. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Wolfsburgo vs. Colonia.



Golf Latin América

11 a. m. Golf, PGA Tour: BMW Championship, tercera ronda.

2 p. m. Golf, Korn Ferry Tour: Nationwide Children's Hospital Championship, tercera ronda.



TyC Sports

1:20 p. m. Fútbol de Argentina: Newell’s vs. Unión.

3:30 p. m. Fútbol de Argentina: San Lorenzo vs. Rosario Central.



