Programación deportiva para este sábado 14 de septiembre

CARACOL TV

6 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 20

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Once Caldas vs. Santa Fe



WIN SPORTS

10 a. m.: FÚTBOL – Liga femenina: América vs. Millonarios

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Unión Magdalena vs. Tolima

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Equidad vs. Patriotas

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Cúcuta



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Levante

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: PSG vs. Strasbourg

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Inter vs. Udinese



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Liverpool vs. Newcastle

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester United vs. Leicester

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Norwich vs. Manchester City



ESPN 3

6 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 20



RAI

8 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Fiorentina vs. Juventus



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Colonia vs. Borussia Mönchengladbach

11:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Leipzig vs. Bayern Múnich



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Valencia



CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Villarreal



TYC SPORTS

10:15 a. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Arsenal vs. Unión de Santa Fe

1:30 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia

6 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Huracán vs. River Plate



DEPORTES