Programación deportiva para este sábado 13 de julio

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Junior vs. Tolima

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Huila vs. Equidad

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Jaguares vs. Unión Magdalena

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Once Caldas vs. Nacional



ESPN

7:45 a. m.: TENIS – Wimbledon: final femenina



ESPN 3

5 a. m.: CICLISMO - Tour de Francia: etapa 8



FOX SPORTS 2

3 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Atléticos de Oakland vs. Medias Blancas de Chicago



DEPORTES