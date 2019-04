Programación deportiva para este sábado 13 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta al País Vasco: Etapa 6.

WIN SPORTS

10:30 a. m.: TENIS – WTA: Abierto de Bogotá

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro vs. Unión Magdalena

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. Jaguares

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. La Equidad

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Bucaramanga



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Stuttgart vs. Bayer Leverkusen

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Mainz.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Hannover 96 vs. Mönchengladbach

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: San Martín de San Juan vs. Talleres de Córdoba.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs. Tiburones de Veracruz.



FOX SPORTS 3

1 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Gran Premio de China - Clasificación.

8:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Gran Premio de Italia.

4 p. m.: AUTOMOVILISMO – IMSA: Weathertech Sports Car Championship.



DIRECTV SPORTS

​CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Espanyol vs. Alavés

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Brighton vs. Bournemouth

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético De Madrid vs. Celta De Vigo



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: O. Marsella vs. Nimes



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Fulham vs. Everton

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester United vs. West Ham



CANAL 614

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Cardiff City



ESPN

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Spal vs. Juventus

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Roma vs. Udinese

2 p. m.: GOLF – Masters de Augusta: Tercera Ronda.

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Golden State Warriors vs. Los Ángeles Clippers.

9:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs.



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Huddersfield

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Huesca vs. Barcelona

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Betis



RAI ITALIA

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Milán vs. Lazio





