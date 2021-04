Programación deportiva para este sábado 10 de abril

El Masters de Augusta, la Vuelta al País Vasco y la NBA sobresalen en medio de una larga oferta de fútbol para este sábado, en los principales canales deportivos.

Directv Sports

10 a. m. Fútbol, Ligue 1: Estrasburgo vs. París Saint-Germain.

11:30 a. m. Fútbol, Liga Española: Eibar vs. Levante.



ESPN

6:30 a. m. Fútbol, Premier League: Manchester City vs. Leeds United.

9 a. m. Fútbol, Premier League: Liverpool vs. Aston Villa.

2 p. m. Fútbol, Liga Española: Real Madrid vs. Barcelona.

6:50 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Racing vs. Independiente.



ESPN 2

7 a. m. Fútbol, Liga Española: Getafe vs. Cádiz.

9:15 a. m. Fútbol, Liga Española: Athlétic de Bilbao vs. Alavés.

11:30 a. m. Fútbol, Premier League: Crystal Palace vs. Chelsea.

1:55 p. m. Golf: Masters de Augusta, tercera ronda.



ESPN 3

11 a. m. Fútbol, Serie A: Parma vs. Milan.

2 p. m. Futbol, Ligue 1: Montpellier vs. Marsella.

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers.



Señal Colombia

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta al País Vasco.



Win Sports

8 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Rizespor vs. Trabzonspor.

10 a. m. Tenis: Copa Colsánitas.

3:30 p. m. Fútbol colombiano: Medellín vs. Alianza Petrolera.



Win Sports +

8:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Bayern Múnich vs. Union Berlín.

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Galatasaray vs. Karagümrük.

5:40 p. m. Fútbol colombiano: Jaguares vs. América.

8 p. m. Fútbol colombiano: Cali vs. Nacional.



DEPORTES