Programación deportiva para este miércoles 9 de enero

ESPN

12:30 p. m. FÚTBOL - Copa de la Liga de Francia: Mónaco vs. Rennes.

2:40 p. m. FÚTBOL - Copa de la Liga de Francia: PSG vs. Guimgamp.

10 p. m. BALONCESTO - NBA: Pistons de Detroit vs. Lakers de Los Ángeles.



ESPN 2

2:30 p. m. FÚTBOL - Copa de la Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Burton Albion.

10:30 p. m. TENIS - ATP de Sídney: cuartos de final.



DIRECTV SPORTS CANAL 610

1:30 p. m. FÚTBOL - Copa del Rey: Girona vs. Atlético de Madrid.

3:30 p. m. FÚTBOL - Copa del Rey: Leganés vs. Real Madrid.



CANAL 612

2:30 p. m. FÚTBOL - Copa del Rey: Villarreal vs. Español.



DEPORTES