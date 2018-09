Programación deportiva para este miércoles 5 de septiembre

Win Sports



4 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia: Patriotas vs. Deportivo Pasto

6 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia: América vs. Jaguares

6 p. m. Fútbol - Liga de Colombia: Santa Fe vs. Envigado (señal alterna)

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia: Nacional vs. Bucaramanga

Caracol



9:15 a. m. Ciclismo - Vuelta a España, etapa 11.



ESPN



11 a. m.: Tenis – US Open: Cuartos de final

6 p. m.: Tenis – US Open: Cuartos de final



ESPN 2



9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 11



ESPN 3



9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 11

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Miami Marlins vs. Philadelphia Phillies

9 p. m.: Fútbol – Copa de México: Toluca vs. Tijuana



Fox Sports 2



6 p. m.: Fútbol – MLS: New York City vs. New England Revolution



Directv Sports



Canal 610/ 1610 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Naciones de Europa: Eslovaquia vs. Dinamarca



DEPORTES