Programación deportiva para este miércoles 31 de octubre

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Cúcuta vs. Real Cartagena

FOX SPORTS

7:46 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Palmeiras vs. Boca Juniors



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Nacional vs. Fluminense



FOX SPORTS 3

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Atlético Paranaense vs. Bahía



DIRECTV SPORTS

CANAL 610-1610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Melilla vs. Real Madrid



CANAL 612-1612

2:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Alavés vs. Girona



CANAL 613-1613

2 p. m.: FÚTBOL – Copa de la Liga: Burnley vs. Chelsea



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: San Lorenzo vs. Temperley



