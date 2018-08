Programación deportiva para este miércoles 29 de agosto

WIN SPORTS

1:15 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Mets de Nueva York vs. Cachorros de Chicago

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Boyacá Chicó vs. Millonarios

ESPN

8:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España (etapa 5)



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (fase previa): PAOK vs. Benfica



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (fase previa): PSV vs. Bate Borisov

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Racing



FOX SPORTS 2

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Corinthians vs. Colo Colo



FOX SPORTS 3

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Cruzeiro vs. Flamengo



