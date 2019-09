Programación deportiva para este miércoles 25 de septiembre

WIN SPORTS

12 m.: CICLISMO – Clásico RCN: sexta etapa

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Pasto vs. Medellín

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Cali vs. Tolima

ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Getafe

6:30 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Rayos de Tampa

9 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Padres de San Diego



ESPN 2

6 a. m.: PESAS – Mundial: mujeres 81 kg

8:30 a. m.: PESAS – Mundial: 102 kg

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Atalanta



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Inter vs. Lazio



FOX SPORTS 2

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Santos vs. Veracruz

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Tijuana vs. Morelia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Osasuna



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Liga de España: Mallorca vs. Atlético de Madrid



DEPORTES