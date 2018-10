Programación deportiva para este miércoles 24 de octubre

RCN

7 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (final-ida): Once Caldas vs. Nacional



Win Sports

7 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (final-ida): Once Caldas vs. Nacional



ESPN

12 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Brujas vs. Mónaco

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: PSG vs. Nápoles

7 p. m.: Béisbol – Serie Mundial (juego 2): Red Sox vs. Dodgers

ESPN 2

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Barcelona vs. Inter



ESPN 3

12 p. m.: Tenis – ATP de Suiza

6 p. m.: Baloncesto – NBA: Hawks vs. Mvericks

8:30 p. m.: Baloncesto – NBA: Bucks vs. 76ers



Fox Sports

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Borussia Dortmund vs. Atlético de Madrid

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Boca Juniors vs. Palmeiras



Fox Sports 2

12 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: PSV vs. Tottenham

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Liverpool vs. Estrella Roja

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Fluminense vs. Nacional de Uruguay

7 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Bahía vs. Atlético Paranaense



Fox Sports 3

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Lokomotiv vs. Porto

7 p. m.: Béisbol – Serie Mundial (juego 2): Red Sox vs. Dodgers



Directv Sports

Canal 610/ 1610 HD

12 p. m.: Fútbol – Liga de España: Rayo Vallecano vs. Athletic de Bilbao



Canal 612/ 1612 HD

4:30 p. m.: Baloncesto – Liga Suramericana: Flmanego vs. Welcome

6:30 p. m.: Baloncesto – Liga Suramericana: Goes vs. Libertad



DEPORTES