Programación deportiva para este miércoles 23 de enero

GOL CARACOL HD2 y golcaracol.com

3:10 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Bolivia vs. Venezuela

5:30 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Chile vs. Brasil



WIN SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Superliga colombiana: Junior vs. Tolima

ESPN

8 p. m.: FÚTBOL – Copa de México: Zacatepec vs. Querétaro

10 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: semifinales femeninas



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de la Liga de Inglaterra: Burton Albion vs. Manchester City



ESPN 3

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: 76ers de Philadelphia vs. Spurs de San Antonio

10 p. m.: BALONCESTO – NBA: Jazz de Utah vs. Nuggets de Denver



FOX SPORTS

6:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Bolívar vs. Defensor Sporting



FOX SPORTS 2

6:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Deportivo La Guaira vs. Real Garcilaso



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Sevilla vs. Barcelona



