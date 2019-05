Programación deportiva para este miércoles 22 de mayo

CARACOL TV

9:15 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 11

WIN SPORTS

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Unión Magdalena



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: Etapa 11



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Azulejos de Toronto vs. Medias Rojas de Boston



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Cali vs. Peñarol

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Equidad vs. Santaní



CANAL 611

7:30 p. m.: FÚTBOL – Recopa Suramericana: Paranaense vs. River Plate



CANAL 613

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Sol de América vs. Botafogo



DEPORTES