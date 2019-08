Programación deportiva para este miércoles 21 de agosto

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Bucaramanga vs. Tolima

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Envigado vs. Junior

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Nacional



WIN SPORTS (SEÑAL ALTERNA)

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Once Caldas vs. Patriotas

ESPN

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Olympiacos vs. Krasnodar



ESPN 3

9 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Atléticos de Oakland



FOX SPORTS

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Liga de Quito vs. Boca Juniors



FOX SPORTS 2

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Flamengo vs. Internacional



TYC SPORTS

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: All Boys vs. Central Córdoba

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: San Martín de San Juan vs. Argentinos Juniors



DEPORTES