ESPN

6 A.M. Tour de Francia, etapa 17

ESPN3

11 A.M. Volleyball Nations League, EEUU vs. Brasil.

2 P.M. Volleyball Nations League, Italia vs. Países Bajos.

6:30 P.M. Brasileirao, Internacional de Porto Alegre vs. Sao Paulo.



ESPN2

2 P.M. Euro Femenino, Inglaterra vs. España.



STAR+

12 P.M. Amistoso Internacional, Wolverhampton vs. Alavés.

5 P.M. Brasileirao, Goiás vs. Fluminense.

6:30 P.M. Brasileirao, Flamengo vs. Juventude.

7:30 P.M. Brasileirao, Santos vs. Botafogo.



DIRECTV SPORTS (610- 619)

7 P.M. Ecuador vs. Paraguay

7 P.M. Colombia vs. Chile



CLARO SPORTS

9 P.M. Liga MX, Chivas Guadalajara vs. Club León.

Más noticias

DEPORTES