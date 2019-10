Programación deportiva para este miércoles 2 de octubre

Directv Sports

Canal 612

6 p. m. Baloncesto, Liga Suramericana: Pichincha de Potosí vs. Deportivo San José.

8 p. m. Baloncesto, Liga Suramericana: Búcaros vs. Piratas de Los Lagos.

ESPN

11 a. m. Fútbol, Liga de Campeones: Genk vs. Nápoles.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Lille vs. Chelsea.

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rays de Tampa Bay vs. Atléticos de Oakland.



ESPN +

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Zenit vs. Benfica.



ESPN 2

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Barcelona vs. Inter.



Fox Sports

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Liverpool vs. Red Bull Salzburg.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Gremio vs. Flamengo.



Fox Sports 2

12 m. Fútbol, Liga de Campeones: Slavia Praha vs. Borussia Dortmund.

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Valencia vs. Ajax.



Fox Sports 3

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: RB Leipzig vs. Lyon.



RCN

5 p. m. Fútbol, Liga Águila: Alianza Petrolera vs. Nacional.



Win Sports

6 p. m. Fútbol, Liga Águila: Huila vs. América.

8 p. m. Fútbol, Liga Águila: Cúcuta vs. Millonarios.



DEPORTES