Programación deportiva para este miércoles 2 de enero

Directv Sports

Canal 610

2:45 p. m. Fútbol - Premier League de Inglaterra: Huddersfield vs. Burnley.



Canal 613

2:45 p. m. Fútbol - Premier League de Inglaterra: Chelsea vs. Southampton.



ESPN

8 p. m.Baloncesto - NBA: Boston Celtics vs. Minnesota Timberwolves.

10:30 p. m. Baloncesto - NBA: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder.



ESPN 2

3 p. m. Fútbol - Premier League de Inglaterra: Newcastle United vs. Manchester United.

9 p. m. Tenis - Copa Hopman: Gran Bretaña vs. Estados Unidos.



ESPN 3

10 p. m. Tenis - ATP de Brisbane: cuartos de final.



DEPORTES