Programación deportiva para este miércoles 17 de julio

ESPN 2

7 A. M. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 11.

CARACOL

9:30 A. M. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 11.



ESPN

12 P. M. Fútbol: partido amistoso, PSV Eindhoven vs. Wolfsbrug.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7:30 P. M. Fútbol: Copa Suramericana, Independiente del Valle v. Caracas F.C.



WIN SPORTS

7:30 P. M. Fútbol: Liga femenina, Santa Fe vs. Millonarios.



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

10 P. M. Fútbol: partido amistoso, Arsenal vs. Bayern Múnich.