Programación deportiva para este miércoles 17 de abril

RCN

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Tolima

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Envigado

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Santa Fe

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Cali vs. Junior



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Manchester City vs. Tottenham



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

7:30 p. m.: FÚTBOL - Copa Sudamericana: Oriente Petrolero vs. Rionegro



CANAL 613

7:30 p. m.: FÚTBOL - Copa Sudamericana: Independiente del Valle vs. Unión Santa Fe



ESPN

6 p. m.: BALONCESTO - NBA: Boston Celtics vs. Indiana Pacers

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Houston Rockets vs. Utah Jazz



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Porto vs. Liverpool



ESPN 3

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Lazio vs. Udinese

5:30 p. m.: BÉISBOL - MLB: New York Yankees vs. Boston Red Sox



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL - Copa Argentina: Mitre vs. Deportivo Roca

7 p. m.: FÚTBOL - Copa Argentina: River Plate vs. Argentino Merlo





* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES