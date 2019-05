Programación deportiva para este miércoles 15 de mayo

ESPN

12 m. Tenis - Masters 1000 de Roma: segunda ronda.



ESPN 2

6:45 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: etapa 5.

12:30 p. m. Fútbol - Liga de Holanda: PSV Eindhoven - Heracles Almelo



ESPN 3

6:45 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: etapa 5.

12:30 p. m. Fútbol - Liga de Holanda: De Graafschap vs. Ajax.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Bravos de Atlanta vs. Cardenales de San Luis.

9:30 p. m. Fútbol - MLS: Seattle Sounders vs. Orlando City.



Win Sports

6 p. m. Fútbol: Torneo de Ascenso: Chicó vs. Pereira.

8 p. m. Fútbol: Liga Águila: Millonarios vs. Unión Magdalena.



RCN

2:30 p. m. Fútbol - Liga Águila: Pasto vs. América.



Directv Sports

610

1:30 p. m. Fútbol - Final Copa de Italia: Atalanta vs. Lazio.



DEPORTES