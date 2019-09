Programación deportiva para este miércoles 11 de septiembre

WIN SPORTS

6 p.m.: Copa Águila, Tolima vs. Nacional

8 p.m.: Medellín vs. Once Caldas.

ESPN

6 p. m.: FÚTBOL - MLS: New York City vs. Toronto

8 p. m.: FÚTBOL - MLS: Rapids de Colorado vs. Galaxy de Los Ángeles



ESPN 2

8:30 a.m.: etapa 17 de la Vuelta a España.



ESPN 3

8:30 a.m.: etapa 17 de la Vuelta a España.

6 p.m.: Grandes Ligas, Bravos de Atlanta vs. Filis de Filadelfia.

9 p.m.: Cachorros de Chicago vs. Padres de San Diego.



DEPORTES