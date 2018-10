Programación deportiva para este miércoles 10 de octubre

WIN SPORTS

10 a. m.: FÚTBOL - Campeonato Nacional Juvenil Difútbol: Valle vs. Atlántico

2:30 p. m.: FÚTBOL - Campeonato Nacional Juvenil Difútbol: Bolívar vs. Antioquia

7:30 p. m.: FÚTBOL - Torneo de ascenso colombiano: Tigres vs. Cúcuta

ESPN

7:45 p. m.: FÚTBOL - Copa de Brasil: Corinthians vs. Cruzeiro



ESPN 3

7:50 a. m.: CICLISMO - Milán Torino

7 p. m.: BALONCESTO - Pretemporada NBA: Pacers de Indiana vs. Bulls de Chicago

9:30 p. m.: BALONCESTO - Pretemporada NBA: Warriors de Golden State vs. Lakers de Los Ángeles



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL - Amistoso internacional: Italia vs. Ucrania



DEPORTES