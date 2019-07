Programación deportiva para este miércoles 10 de julio

ESPN

7 A. M. Tenis - Wimbledon: cuartos de final masculino.

ESPN

7 A. M. Ciclismo - Tour de Francia: etapa 5.



CARACOL

8:45 A. M. Ciclismo - Tour de Francia: etapa 5.



ESPN

10 A. M. Fútbol - Partido amistoso: Feyenoord vs. Darmstadt 98.



ESPN 3

1 P. M. Fútbol - Partido amistoso: Frankfurt vs. Young Boys.



DIRECTV SPORTS - CANAL 610

3 P. M. Fútbol - Octavos de final Copa Suramericana: Caracas F.C. vs. Independiente del Valle.



FOX SPORTS 2

9 P. M. Fútbol - Partido amistoso: Tijuana vs. Boca Juniors.



