CARACOL, RCN Y DIRECTV SPORTS

2 P.M. Mundial de Qatar 2022, Croacia vs. Argentina.

STAR+

2:45 P.M. Copa de Portugal, Sporting de Lisboa vs. Marítimo.

5 P.M. Hockey, Pro league femenino, Gran Bretaña vs. Países Bajos.

7 P.M. NHL, Florida Panthers vs. Columbus Blue Jackets.

7:30 P.M. NBA, Milwaukee Bucks vs. Golden State Warriors.

7:30 P.M. Hockey, Pro League masculino, Gran Bretaña vs. Países Bajos.

10 P.M. NBA, Los Ángeles Lakers vs. Boston Celtics.



ESPN3

4:30 P.M. Mundial de pesas, prueba femenina categoría 76 kg.

7 P.M. Prueba masculina categoría 102 kg.

