Programación deportiva para este martes 4 de diciembre

ESPN 3

2:30 p.m: Liga de Inglaterra, West Ham vs. Cardiff

ESPN 2

2:45 p.m.: Liga de Inglaterra, Watford vs. Manchester City



DIRECTV

610

1:30 p.m.: Copa del Rey, Valencia vs. Ebro

3:30 p.m.: Copa del Rey, Español vs. Cádiz



611

1:30 p.m.: Copa del Rey, Valencia vs. Ebro



612

2:30 p.m.: Copa del Rey, Rayo Vallecano vs. Leganés



DEPORTES