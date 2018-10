Programación deportiva para este martes 30 de octubre

ESPN

6:30 a. m.: TENIS – Masters 1.000 de París (primera y segunda ronda)

1:30 p. m.: TENIS – Masters 1.000 de París (primera y segunda ronda)

FOX SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe



FOX SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Gremio vs. River Plate



DIRECTV SPORTS

CANAL 610-1610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Ebro vs. Valencia

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Sant Andreu vs. Atlético de Madrid



CANAL 612-1612

2:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Leganés vs. Rayo Vallecano



