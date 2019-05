Programación deportiva para este martes 28 de mayo

CARACOL

8 a. m. CICLISMO – Giro de Italia: etapa 16

ESPN

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 16



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Caracas vs. Liverpool

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Independiente vs. Rionegro



CANAL 611

1:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Sudáfrica vs. Corea



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Portugal vs. Argentina

1:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Arabia Saudita vs. Malí

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Melgar vs. Universidad Católica



CANAL 613

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Panamá vs. Francia

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Colón vs. River Plate



DEPORTES