Programación deportiva para este martes 28 de agosto

Win Sports

6 p. m.: Fútbol – Torneo de la B: Pereira vs. Bogotá

8 p. m.: Fútbol – Torneo de la B: Cúcuta vs. Cortuluá

ESPN

9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España 2018: Etapa 4

11 a. m.: Tenis – US Open: Primera ronda

6 p. m.: Tenis – US Open: Primera ronda



ESPN 2

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (fase previa): Dinamo de Kiev vs. Ajax



ESPN 3

10 a. m.: Tenis – US Open: Primera ronda

6 p. m.: Tenis – US Open: Primera ronda



Fox Sports

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (fase previa): Dínamo Zagreb vs. Young Boys

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (octavos de final – vuelta): Atlético Nacional vs. Atlético Tucumán



Fox Sports 2

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones (fase previa): AEK Atenas vs. Videoton FC

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (octavos de final – vuelta): Santos vs. Independiente

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (octavos de final – vuelta): Gremio vs.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



