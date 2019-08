Programación deportiva para este martes 27 de agosto

Caracol TV

9:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, cuarta etapa.



Directv Sports

Canal 610

7 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Equidad vs. Atlético Mineiro.



Canal 612

11:55 a. m. Fútbol de Francia: Montpellier vs. Lyon.

ESPN

10 a. m. Tenis: US Open.



ESPN 2

9 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, cuarta etapa.



ESPN 3

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Krasnodar vs. Olympiacos.



ESPN +

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Rosenborg vs. Dinamo Zagreb.



Fox Sports

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Palmeiras vs. Gremio.



Fox Sports 2

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Estrella Roja vs. Young Boys.



Win Sports

10 a. m. Fútbol, Nacional Juvenil: Valle vs. Bolívar.

2:30 p. m. Fútbol, Nacional Juvenil: Antioquia vs. Tolima.

7:30 p. m. Fútbol, Primera B: Quindío vs. Real San Andrés.



DEPORTES