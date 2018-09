Programación deportiva para este martes 25 de septiembre

Directv Sports

Canal 610

11:55 a. m. Fútbol - Liga de Francia: Mónaco vs. Angers.

1:55 p. m. Fútbol - Liga de España: Real Sociedad vs. Rayo Vallecano.



Fox Sports

1:30 p. m. Fútbol - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Augsburgo.

7 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Nacional de Uruguay vs. San Lorenzo.



ESPN

1:30 p. m. Fútbol - Copa de la Liga de Inglaterra: Oxford United vs. Manchester City.



ESPN 2

1:45 p. m. Fútbol - Copa de la Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Derby County.



ESPN 3

12:55 p. m. Fútbol de España: Español vs. Eibar. 2:55 p. m. Atlético de Madrid vs. Huesca.



RAI

2 p. m. Fútbol - Serie A: Inter vs. Fiorentina.



