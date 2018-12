Programación deportiva para este martes 25 de diciembre

WIN SPORTS

9 a. m.: FÚTBOL – Especiales navideños: los 100 mejores goles de la Liga 2018

ESPN

12 m.: BALONCESTO – NBA: Knicks de Nueva York vs. Bucks de Milwaukee

3 p. m.: BALONCESTO – NBA: Rockets de Houston vs. Thunder de Oklahoma

5:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Celtics de Boston vs. 76ers de Philadelphia

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Warriors de Golden Sate vs. Lakers de Los Ángeles

10:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Jazz de Utah vs. Trail Blazers de Portland

7 p. m.: TENIS – Especial navideño: las 50 mejores jugadas



FOX SPORTS 2

2 p. m.: ARTES MARCIALES MIXTAS – Especial navideño: las mejores pelas de la UFC

6 p. m.: Tenis - Especial navideño: Sin anestesia, lo mejor del 2018. Las mejores entrevistas de Guillermo Salatino



DEPORTES