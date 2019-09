Programación deportiva para este martes 24 de septiembre

WIN SPORTS

12 m.: CICLISMO – Clásico RCN: etapa 5

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga femenina: América vs. Medellín

ESPN

12 m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Granada

2 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Brescia vs. Juventus



ESPN 2

6 a. m.: PESAS – Mundial: hombres 96 kg

8:30 a. m.: PESAS – Mundial: mujeres 76 kg

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Villarreal



FOX SPORTS 2

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: León vs. Atlas



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Levante



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Dijon vs. Marsella

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Niza



DEPORTES