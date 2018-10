Programación deportiva para este martes 23 de octubre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Cortuluá vs. Real Cartagena

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: AEK de Atenas vs. Bayern Múnich

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Real Madrid vs. Viktoria Plzen

6 p. m. BÉISBOL - Serie Mundial: Medias Rojas vs. Dodgers



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Ajax vs. Benfica



ESPN +

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Roma vs. CSKA Moscú



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Manchester United vs. Juventus

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Santa Fe vs. Cali



FOX SPORTS 2

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Young Boys vs. Valencia

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Shakhtar Donetsk vs. Manchester City

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Gremio de Porto Alegre



FOX SPORTS 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Hoffenheim vs. Lyon



