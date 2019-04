Programación deportiva para este martes 23 de abril

ESPN

5:30 a. m.: TENIS – ATP 500 de Barcelona: primera y segunda ronda



ESPN 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Tottenham vs. Brighton



ESPN 3

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Watford vs. Southampton

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Tigres de Detroit



FOX SPORTS

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Universidad de Concepción vs. Olimpia

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Godoy Cruz vs. Sporting Cristal



FOX SPORTS 2

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Deportivo Lara vs. Cruzeiro

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Huracán vs. Emelec

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Atlético Mineiro vs. Nacional



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Libertad vs. Gremio



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Barcelona

DEPORTES