Programación deportiva para este martes 22 de enero

ESPN

4 a.m.: TENIS - Abierto de Australia

7 p.m.: TENIS - Abierto de Australia

CANAL CARACOL HD2 y www.canalcaracol.com

5:10 p.m.: FÚTBOL - Suramericano Sub-20, Argentina vs. Ecuador

7:30 p.m.: FÚTBOL - Suramericano Sub-20, Paraguay vs. Perú



FOX SPORTS

​6:30 p.m.: FÚTBOL - Copa Libertadores, Delfín vs. Nacional.



DIRECTV

610

​1 p.m. FÚTBOL - Copa del Rey, Getafe vs. Valencia



612

8:30 p.m.: NBA - Clippers vs. Mavericks



675

9 p.m.: NBA - Timberwolves vs. Suns



644

7 p.m..: NBA - Raptors vs. Kings.



