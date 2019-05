Programación deportiva para este martes 21 de mayo

ESPN 2

6:30 a. m. Ciclismo - Giro de Italia



ESPN 3

6 a. m. Ciclismo - Giro de Italia

6 p. m. Béisbol - MLB: Philadelphia Phillies vs. Cachoros de Chicago.

9 p. m. Béisbol - MLB: Bravos de Atlanta vs. Gigantes de San Francisco



Directv Sports

610

5:15 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Colón vs. River de Uruguay.

7:30 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Águilas Doradas vs. Independiente



612

5:15 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Royal Pari vs. Macará

7:30 p. m. Baloncesto - NBA: Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors

613

5:15 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Universidad Católica vs. Melgar



DEPORTES