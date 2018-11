Programación deportiva para este martes 20 de noviembre

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Portugal vs. Polonia

CANAL 612

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Raptors de Toronto vs. Magic de Orlando



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Suecia vs. Rusia



CANAL 614

3 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Francia vs. Uruguay



DEPORTES