Programación deportiva para este martes 2 de abril

Win Sports

6 p. m. Fútbol, Liga de Colombia: Rionegro Águilas vs. Huila.

8 p. m. Fútbol, Liga de Colombia: América vs. Equidad.

Directv Sports

Canal 610

1:25 p.m. Fútbol, Liga de España: Español vs. Getafe.

7 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Universidad Católica (Ecuador) vs. Colo Colo.



Canal 612

12:25 p. m. Fútbol, Liga de España: Atlético de Madrid vs. Girona.

2:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Mineros vs. Sol de América.

7 p. m. Baloncesto, NBA: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder.



Canal 613

1:30 p. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Manchester United.



ESPN

11:55 a. m. Fútbol, Serie A: Milan vs. Udinese.

1:55 p. m. Fútbol, Serie A: Cagliari vs. Juventus.

9:50 p. m. Fútbol, Copa MX: América vs. Xolos de Tijuana.



ESPN 2

2:25 p. m. Fútbol, Liga de España: Villarreal vs. Barcelona.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Nacionales de Washington vs. Phillies de Filadelfia.



Fox Sports

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: San Lorenzo vs. Palmeiras.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Athlético Paranaense vs. Boca Juniors.



Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Cerro Porteño vs. Nacional (Uruguay).

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Palestino vs. Alianza Lima.



Fox Sports 3

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: San José vs. Liga de Quito.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Melgar vs. Junior.



Canal TRO

7:30 p.m. Fútbol de Salón, Mundial de Argentina: Colombia vs. Bolivia.



DEPORTES