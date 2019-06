CARACOL TV

4:30 p. m.: Copa América, Brasil vs. Bolivia



ESPN

6 a. m.: primera y segunda ronda del ATP de Queens

ESPN 3

6 p. m.: Grandes Ligas, Yankees vs. Rays.

11:15 a. m.: Uefa sub-21, Rumania vs. Croacia

1:30 p. m.: Inglaterra vs. Francia



DIRECTV SPORTS

613

2 p. m.: Mundial femenino, Italia vs. Brasil

4:30 p. m.: Copa América, Bolivia vs. Perú

7:30 p. m.: Copa América, Brasil Bolivia



612

2 p. m.: Mundial femenino, Jamaica vs. Australia



DEPORTES