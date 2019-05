Programación deportiva para este martes 14 de mayo

ESPN

4 a. m. y 12 m: Tenis - Masters 1000 de Roma: primera y segunda ronda.

8 p. m. Baloncesto - NBA: Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers.



ESPN 2

6 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: etapa 4



ESPN 3

6 p. m. Béisbol - Grandes Ligas: Washington Nationals vs. New York Mets.



Caracol

9:15 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: etapa 4



Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol - Copa de la Superliga Argentina: Racing vs. Tigre

7 p. m. Fútbol - Copa de la SUperliga Argentina: River vs. Atlético Tucumán.



