Programación deportiva para este martes 12 de febrero

ESPN 2

11 a. m. Ciclismo: Tour Colombia 2.1, primera etapa.

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Manchester United vs. París Saint-Germain.

Directv Sports

Canal 610

4 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: River Plate (Uruguay) vs. Santos.



Canal 612

8 p. m. Baloncesto, NBA: Boston Celtics vs. Filadelfia 76ers.

10:30 p. m. Baloncesto, NBA: Utah Jazz vs. Golden State Warriors.



Canal 613

6:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Macará vs. Guabirá.



ESPN 3

12:45 p. m. Fútbol, Europa League: Fenerbahce vs. Zenit.



Fox Sports

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Roma vs. Porto.

6:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Medellín vs. Palestino.



Fox Sports 2

4 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Atlético Mineiro vs. Danubio.

6:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Barcelona vs. Defensor Sporting.



