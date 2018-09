Programación deportiva para este martes 11 de septiembre

Caracol

9:15 a. m. Ciclismo – Vuelta a España, Etapa 16.

7 p. m. Fútbol – Partido amistoso: Colombia vs. Argentina.



Directv Sports

Canal 610

1:30 p. m. Fútbol – Liga de Naciones de la Uefa: España vs. Croacia.



Canal 612

1:30 p. m. Fútbol – Liga de Naciones de la Uefa: Islandia vs. Bélgica.



Canal 613

1:30 p. m. Fútbol – Liga de Naciones de la Uefa: Bosnia-Herzegovina vs. Austria.



Canal 615

1:30 p. m. Fútbol – Liga de Naciones de la Uefa: Finlandia vs. Estonia.



ESPN 2

9 a.m. Ciclismo – Vuelta a España, Etapa 16.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES