STAR+

1:45 P.M. Copa de Alemania, Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt.

5:50 P.M. Brasileirao, Santos vs. Fluminense.

9 P.M. LigaPro Ecuador, 9 de Octubre vs. Orense.

6 P.M. Abierto de Washington, primera ronda.

6 P.M. MLB, Seattle Mariners vs. New York Yankees.

10 P.M. ATP 250 de Los Cabos, primera ronda.

WIN SPORTS+

6 P.M. Liga BetPlay, Bucaramanga vs. Deportes Tolima.

8:05 P.M. Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto.



ESPN3

7 P.M. MLB, Houston Astros vs. Boston Red Sox.

Más noticias

DEPORTES