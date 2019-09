Programación deportiva para este lunes 9 de septiembre

CARACOL TV

8 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 16

WIN SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Pereira vs. Cortuluá

7 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Patriotas vs. Equidad



ESPN

6 p. m.: NFL – Fútbol americano: Santos vs. Tejanos

6 p. m.: NFL – Fútbol americano: Renos vs. Broncos



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 16



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL - Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Medias Rojas de Boston



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria europea: Escocia vs. Bélgica



CANAL 613

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria europea: Estonia vs. Holanda



DEPORTES