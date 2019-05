Programación deportiva para este lunes 6 de mayo 

ESPN

5 a. m.: Jornada del ATP de Madrid

1:30 p. m.: Liga de Italia, Milán vs. Bolonia



ESPN 3

7 p. m.: Grandes Ligas, Cardenales vs. Phillies.



DIRECTV

613

2 p. m.: Liga de Inglaterra, Manchester City vs. Leicester City



612

6 p. m.: NBA, Bucks vs. Celtics



NBA

644

9 a. m.: NBA, Warrios vs. Rockets.



DEPORTES