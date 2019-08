Programación deportiva para este lunes 5 de agosto

ESPN

11 a. m. Tenis - Master 1000 de Montreal: primera Ronda

5:30 p. m. Tenis - Master 1000 de Montreal: primera Ronda



ESPN 3

5:30 p. m. Tenis - master 1000 de Montreal: primera Ronda

7 p. m. Béisbol MLB: Oakland Athletics vs. Chicago Cubs



Win Sports

3 p. m. Fútbol - Liga colombiana: Pasto vs. Bucaramanga

7:45 p. m. Fútbol - Torneo de ascenso: Quindío vs. Cortuluá



T y C Sports

5 p. m. Fútbol - Superliga Argentina: Godoy Cruz vs. Arsenal de Sarandí

7 p. m. Fútbol - Superliga Argentina: Independiente vs. Newell’s



Señal Colombia

En el transcurso del día, jornada de los Juegos Panamericanos.