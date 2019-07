WIN SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Boyacá Chicó vs. Barranquilla

ESPN

6 p. m.: TENIS – ATP de Washington: primera ronda



ESPN +

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Bravos de Atlanta vs. Nacionales de Washington



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Arsenal vs. Bandfield

7:10 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Atlético Tucumán vs. Rosario Central



DEPORTES