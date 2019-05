Programación deportiva para este lunes 27 de mayo

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Pereira vs. Llaneros

ESPN 2

8:30 a. m.: TENIS – Roland Garros: primera ronda



ESPN 3

8:55 a. m.: FÚTBOL – Promoción fútbol inglés: Aston Villa vs. Derby Country

12 m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Marlins de Miami vs. Nacionales de Washington

3 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Medias Rojas de Boston

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Mets de Nueva York vs. Dodgers de Los Ángeles



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Promoción Bundesliga: Unión Berlín vs. Sttutgart



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Estados Unidos vs. Nigeria



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Uruguay vs. Honduras

1:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Noruega vs. Nueva Zelanda



CANAL 613

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Catar vs. Ucrania



DEPORTES