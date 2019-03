Programación deportiva para este lunes 25 de marzo

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Real Cartagena vs. Boyacá Chicó

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. La Equidad

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro vs. Bucaramanga

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Francia vs. Islandia.



CANAL 612

2:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Portugal vs. Serbia.

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Oklahoma vs. Memphis.



CANAL 613

2:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Montenegro vs. Inglaterra.



CANAL 614

8:50 a. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Turquía vs. Moldavia.



ESPN

10 a. m.: TENIS – Miami Open: Tercera ronda.

6 p. m.: TENIS – Miami Open: Tercera ronda.





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES