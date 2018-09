Programación deportiva para este lunes 24 de septiembre

DIRECTV 610

1 p. m. The Best: Fifa Football Awards.



682

7 p. m. Grandes Ligas: Pittsburgh vs. Chicago.

ESPN

7 p. m. Fútbol Americano de la NFL: Bucaneros vs. Acereros.



WIN SPORTS

8 p. m. Fútbol colombiano: Envigado vs. América.



ESPN 3

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Milwaukee vs. Cardenales.



TYC

4 p. m. Fútbol argentino: Aldosivi vs. Belgrano.



DEPORTES